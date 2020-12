LE ALTRE PARTITE

La pioggia ha fermato Udinese e Atalanta: campo impraticabile. La sfida potrebbe essere recuperata in gennaio. Pari combattuto tra Verona e Cagliari, più noioso e senza gol tra Parma e Benevento. Il Napoli vince da grande squadra a Crotone: dopo il 4-0 rifilato alla Roma, replica lo stesso risultato e fa un balzo importante in classifica superando sia i giallorossi che il Sassuolo. Terzo posto assieme alla Juve, in attesa del Collegio di Garanzia del Coni, Gattuso può essere soddisfatto. L'alta classifica comincia a diventare una realtà per il suo Napoli che non sbaglia l'approccio e mostra una netta superiorità contro un avversario volenteroso per circa mezz'ora. Poi sale in cattedra Lorenzo Insigne: il capitano rimedia all'errore di Petagna scelto titolare al posto di Mertens e si inventa un gol da applausi dopo una grande progressione di Zielinski, sempre più a suo agio nel ruolo di trequartista. Insigne poi pennella l'assist per il raddoppio di Lozano che chiude la partita già al quarto d'ora della ripresa. Il Crotone alza bandiera bianca dopo l'espulsione di Petriccione. Il Napoli controlla e si diverte. Alla festa partecipano pure Demme e Petagna.

La decisione di rinviare l'incontro allo stadio Friuli è arrivata dopo ben tre sopralluoghi da parte dell'arbitro: campo allagato. Era dal 2009 che non si rinviava una sfida a Udine. Il recupero della partita fra Udinese e Atalanta potrebbe disputarsi il 13 o il 20 gennaio.

Il Cagliari frena la corsa del Verona al Bentegodi. Veneti avanti con Zaccagni, pari rossoblù di Marin nella ripresa: è 1-1. Giusta divisione della posta al Bentegodi. Il Verona segna al 20'. Ottima l'imbeccata sulla destra per Faraoni che «sgasa» e serve un assist al bacio per Zaccagni che in scivolata deposita nella rete sguarnita. A inizio ripresa il Cagliari rialza la testa. Bello il movimento di Pavoletti che apre un'autostrada per Marin che di sinistro in diagonale infila Silvestri per l'1-1.

PARMA -SOPORIFERO

Pari soporifero invece tra Parma e Benevento. Era la prima volta che le due squadre si affrontavano nella loro storia ma il match del Tardini, reso pesantissimo dalla pioggia, non sarà certo da ricordare: zero gol, pochissime occasioni.

