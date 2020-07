LE ALTRE PARTITE

L'Atalanta sorpassa l'Inter e vola al terzo posto (momentaneo, -2 dalla Lazio) in classifica, faticando più del previsto contro una Samp attenta e organizzata. Decidono il gol di testa di Toloi, a un quarto d'ora dalla fine, e la botta da fuori di Muriel che chiude la partita sul 2-0. E sabato c'è la Juve. Primo tempo senza sussulti, ad eccezione di una gran parata di Audero su Zapata e un buon Gollini su Gabbiadini. Poi i nerazzurri crescono e travolgono la Samp (espulso Ranieri) nel finale.

Il Napoli risponde al Milan espugnando il Ferraris (2-1) con il gol vincente di Lozano nella ripresa, su assist di Fabian Ruiz. Partita in controllo degli azzurri che la sbloccano con un colpo da biliardo di Mertens, nella ripresa cresce il Genoa che agguanta il momentaneo 1-1 grazie alla zuccata perentoria di Goldaniga da corner.

IL TORO RESPIRA

Verdi, Belotti e Zaza ribaltano il Brescia e rilanciano il Torino, lo scontro diretta salvezza finisce 3-1, ossigeno puro per i granata che partono forte (traversa di Verdi), ma vanno sotto su un'azione fortuita del Brescia: una deviazione innesca Torregrossa che supera Sirigu con uno scavetto. Nella ripresa il Toro cambia passo e ottiene il pareggio con Verdi (migliore dei suoi) in girata al volo. Lo stesso Verdi pesca Belotti in area con un tocco sporco per il raddoppio (primo gol di testa del Gallo in campionato), nel finale Zaza firma il tris.

Zero a zero tra Fiorentina e Cagliari, mentre Berardi e Haraslin (accorcia Barrow nel finale) decidono il derby emiliano tra Bologna (espulso Mihajlovic) e Sassuolo (1-2).

L'Inter deve reagire dopo il flop contro il Bologna, ma ha di fronte un brutto cliente. «Il Verona sta facendo un ottimo torneo - spiega Conte -, dobbiamo essere bravi a rispondere colpo su colpo, sotto tutti i punti di vista, tecnico e fisico. C'è delusione, ma ho completa fiducia in tutti i ragazzi della rosa». Rientra Skriniar dopo le tre giornate, squalificati Bastoni e D'Ambrosio, ancora out Barella.

Alberto Mauro

