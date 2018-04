CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITEIl Verona non va neanche a spingerlo, come si dice in Emilia. La serie A aspetta da mesi gli scaligeri, neanche però approfittano di un Bologna salvo, appena al 5° punto in 6 gare. L'ex Pecchia conferma la propria pochezza, ringrazia il Genoa che ha fermato il Crotone e la Fiorentina che non lascia vincere la Spal, perchè nei finali di campionato in genere la lotta per la sopravvivenza prevale sull'Europa league. La salvezza resta lì, a una vittoria, proprio dai ferraresi, ma dall'Udinese in giù rischiano tutte...