Il tonfo in Champions lascia il segno: la Lazio si ferma anche in campionato. Dopo una striscia di 7 vittorie nelle ultime 8 giornate, per la squadra di Simone Inzaghi arriva il secondo ko nelle ultime tre: i biancocelesti inciampano al Dall'Ara al cospetto di un Bologna che cerca continuità e la trova. Quarto risultato utile, tra cui due vittorie per gli emiliani. E quella con la Lazio ha la firma del protagonista che non ti aspetti: Ibrahima Mbaye. In questa stagione ha masticato panchina con continuità, Mihajlovic lo schiera a sinistra in difesa, a causa delle assenze di Hickey e Dijks e il senegalese segna il vantaggio al minuto 18 arrivando per primo sulla corta respinta di Reina, dopo il tiro di Orsolini.

Un vantaggio che arriva un minuto dopo che Skorupski dice no a Immobile, ipnotizzato dal dischetto, in seguito al contatto Dominguez-Correa. Tiro centrale, l'attaccante resta a secco per la terza giornata consecutiva. La Lazio è stanca, Correa e Immobile faticano ad accendersi, Milinkovic Savic E Luis Alberto ispirano poco la manovra. Si vede invece tanto Bologna, soprattutto dopo il vantaggio. I padroni di casa chiudono i conti nella ripresa al 19', quando in ripartenza Barrow va sul fondo e mette in mezzo il pallone per l'accorrente Sansone, che al volo di destro realizza il 2-0. È il destro del ko.

RIMONTA SPEZIA

Nell'altro anticipo lo Spezia recupera due gol e alla fine rischia anche di vincere. Finisce 2-2, con il pari che serve più ai liguri che agli emiliani, a secco di vittorie ormai dal 30 novembre e incapaci di conquistare i tre punti dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio con due reti di Karamoh ed Hernani. La squadra di D'Aversa è stata travolta nella ripresa dalla voglia di rimonta dei padroni di casa, che recuperano con una doppietta di Gyasi.

