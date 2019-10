CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITEIl Napoli si ferma a Ferrara, dove incontra una Spal determinata: solo pari, 1-1, per i ragazzi di Ancelotti. A segnare Arkadius Milik (Napoli) al 9', Jaspin Kurtic (Spal) al 17. Per il resto della partita occasioni sprecate, rigori negati, pali. «Un'occasione persa? Tutti i pareggi possono esserlo, ma di più oggi non si poteva fare: per la prestazione i ragazzi avrebbero meritato la vittoria»: ha detto Carlo Ancelotti, dopo il pari del suo Napoli in casa della Spal: «Anche Juve e Inter, con i pareggi di ieri, hanno perso...