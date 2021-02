LE ALTRE PARTITE

Il Napoli cade a sorpresa a Marassi mettendo nei guai Gattuso. Genoa avanti 2-0 già alla fine del primo tempo grazie alla doppietta di Pandev su due gravi incertezze della difesa. Il Napoli gioca e ci prova, ma la traversa ferma Petagna. Forcing nella ripresa. Al 79' Politano riapre la partita sfruttando un errore di Portanova ma ormai è troppo tardi.

Ancora una rimonta da Toro, ancora una battuta d'arresto per l'Atalanta di Gasperini, alle prese con una stagione di exploit e passi falsi. Finisce 3-3 dopo che i nerazzurri ne avevano fatti 3 in una ventina di minuti nel primo tempo, dando l'impressione di poter macinare a rullo l'avversario.

Ilicic-Gosens-Muriel, col raddoppiatore mancino schierato a destra (ko Hateboer-Maehle), questa la firma dei gol iniziali; ma la chiusura della pratica è un'illusione perchè la riaperono Belotti-Bremer. E nel finale Bonazzoli agguanta il più incredibile dei 3-3. L'Atalanta si prepara col botto, ma in negativo, contro un Torino coriaceo, alla semifinale di ritorno di Coppa Italia col Napoli. Nicola agguanto il terzo pari su tre, pur non migliorando la classifica.

Colpo grosso dello Spezia a Reggio. Una vittoria pesante in chiave salvezza che vale tanto, mentre per il Sassuolo si tratta di una sconfitta che accentua la crisi di una squadra sempre più lontano dalla zona Europa.

Il gol di Gyasi al 33' della ripresa premia la buona prestazione dello Spezia che arrivava da un periodo grigio con un punto nelle ultime tre gare. Momento difficile per il Sassuolo: due punti nelle ultime cinque partite oltre all'eliminazione in Coppa Italia. Il gioco brillante degli emiliani sembra un lontano ricordo e non c'è nemmeno l'attenuante delle assenze.

CRISI SASSUOLO

Il Sassuolo ha sprecato tanto, ma anche lo Spezia, trascinato da un ottimo Agudelo, ha avuto le sue occasioni. Parte meglio la squadra di Italiano che si rende pericolosa al 16' quando Verde con un diagonale insidioso impegna Consigli che devia la palla sulla traversa. Subito dopo altra occasione per i liguri, a centro area Maggiore arresta di petto, esce Consigli, la palla carambola verso la rete, sulla linea allontana il pericolo Traorè. Al primo vero affondo ll Sassuolo passa con l'ottava rete stagionale di Caputo. La difesa dello Spezia è molto alta, con tre passaggi il Sassuolo si trova davanti una autostrada. Nel finale del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Erlic di testa anticipa tutti e firma il meritato pareggio dello Spezia. Al 41' il Sassuolo ritrova il gol, Traorè per Djuricic che batte Provedel. Ma la rete viene annullata per fuori gioco.

Al 33' della ripresa il gol vittoria dello Spezia: ancora da calcio d'angolo. Ismajlj colpisce di testa, Gyasi a due passi dal porta anticipa Consigli e insacca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA