LE ALTRE PARTITEIl Crotone e soprattutto il Verona veleggiano di prepotenza verso la B, ieri hanno buscato un 4-1 e un 3-0, con squadre quasi demotivate. I sanniti fanno tris, ma il passivo per i gialloblù poteva essere più pesante: sono a 13 punti dalla salvezza, ovvero dalla Spal, mentre il Verona è -4. Il centinaio di ultras contesta mister Pecchia, al debutto in A, fragile in difesa e con rare idee. Letizia abbatte Silvestri con un bel tiro dalla distanza, poi Iemmello e Diabatè sbagliano troppo. Finchè il maliano coglie la traversa...