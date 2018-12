LE ALTRE PARTITE Emozioni a grappoli, ovunque. Il Chievo batte nel finale il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITEEmozioni a grappoli, ovunque. Il Chievo batte nel finale il Frosinone e si porta a due punti dai ciociari, senza penalizzazione sarebbe davanti. Di Carlo non gioca meglio di D'Anna o Ventura, però rende i gialloblù pragmatici, come nelle altre due salvezze ottenute a Verona. Nove punti in 8 gare sono un bottino da rincorsa vera, il -8 dall'Empoli è rimarginabile. I veronesi segnano già al 27', angolo di Birsa, spizzata di Pellissier, ma Rocchi avvisato dal Var annulla per la carica di Radovanovic su Sportiello, in area...