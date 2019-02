CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE PARTITEÈ la giornata del Frosinone, come a Bologna. Vince a Genova, difendendosi allo strenuo, ma anche avvicinando il raddoppio. L'Atalanta rimonta la Spal, mentre il Genoa recupera un punto a Bologna. I ciociari, dunque, passano al Ferraris con la Sampdoria grazie a Daniel Ciofani, il bomber di entrambe le promozioni. La squadra di Baroni arriva a due punti da Empoli e Bologna, sembrava spacciata, per il tecnico toscano sono i primi successi in A, dopo i licenziamenti a Siena e al Benevento. I blucerchiati non riscattano il...