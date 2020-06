LE ALTRE PARTITE

Dopo il successo nei minuti di recupero per 1-0 contro la Spal, il Cagliari di Walter Zenga ottiene la seconda vittoria consecutiva superando 4-2 il Torino alla Sardegna Arena. Il primo gol dei rossoblù arriva al 12' quando, dagli sviluppi di un corner, la palla filtra nell'area dove è Nandez con un tiro secco rasoterra a trovare l'angolino alla sinistra di Sirigu. Al 18' il raddoppio del Cagliari: galoppata sulla sinistra di Lykogiannis che mette forte e teso un pallone nell'area piccola su cui si avventa in scivolata Simeone che raddoppia.

ALLARME TORO

A inizio ripresa è Nainggolan a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori grazie a un rasoterra da fuori area che beffa il portiere granata. Il Toro reagisce, al 60' Bremer è lesto a ribadire in rete una torre di Ola Aina nell'area piccola. Sei minuti più tardi è il Gallo Belotti a rimettere in corsa il Toro con un tiro al volo su angolo di Verdi. Ma al 69' N'Koulou stende Pellegrini in area. Si incarica del rigore Joao Pedro che con freddezza spiazza Sirigu per il definitivo 4-2. In classifica la squadra di Zenga sale a 38 punti e rivece la zona Europa league, mentre per il Torino la situazione resta molto delicata.

Al Rigamonti il Brescia illude i suoi tifosi. Scappa e sembra in grado di poter tornare al successo che manca da dicembre, ma il Genoa lo riprende. Lo scontro salvezza finisce 2-2. Il Grifone si porta a +1 dal Lecce terz'ultimo, mentre le rondinelle restano staccate di otto punti dal treno che garantisce la permanenza in Serie A.

Ma la squadra di Lopez si mangia le mani dopo aver buttato al vento il doppio vantaggio e una partita che aveva indirizzato dopo venti minuti. Le porte dello stadio sono chiuse ma il tifo bresciano si fa sentire con uno striscione esposto fuori dal Rigamonti: «Ma quale ripartenza, per noi non c'è partita, Brescia vuole rispetto per chi ha perso la vita» scrivono gli ultras del gruppo Brescia 1911.

PENALTY GENEROSO

Al 10' il Brescia va in vantaggio con Donnarumma che raccoglie un assist da Sabelli e dall'altezza del dischetto gira in rete per il suo secondo gol consecutivo, il sesto stagionale. Tre minuti dopo il raddoppio al termine di una bella azione Bjarnason-Sabelli-Bjarnason conclusa da Semprini, giovane difensore cresciuto nel vivaio delle rondinelle e alla prima gioia in Serie A. Al 37' il Genoa riapre il match grazie al rigore, concesso con grande generosità per un contatto aereo tra Papetti e Romero, e realizzato da Iago Falque. Nell'ultima azione prima del riposo il Genoa va addirittura vicino al pareggio ma Joronen per due volte respinge gli attacchi in mischia degli ospiti.

Il Genoa inizia la ripresa come aveva chiuso la prima frazione: attaccando. Al 25' trova il pari ancora su calcio di rigore, dopo un fallo di mano di Dessena. Dal dischetto Pinamonti indovina l'angolo, Joronen ci arriva ma la palla si insacca per il definitivo 2-2.

