CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE PARTITECagliari salvo, Atalanta settima e in Europa, ma ai preliminari. Un gol di Ceppitelli al 43' della ripresa e un rigore sbagliato di Caldara due minuti dopo hanno deciso a favore dei rossoblu una sfida alla vigilia considerata decisiva per qualificazione e retrocessione. In realtà i verdetti sono stati stabiliti lontano dalla Sardegna sui campi di Napoli e a San Siro. Anche a risultato invertito il destino di Cagliari e Atalanta non sarebbe cambiato. I veri brividi si sono sentiti solo all'inizio e alla fine. In mezzo, quando...