LE ALTRE PARTITEC'è l'Atalanta in pole position per l'Europa league. Aveva un pizzico di speranza anche il Torino, ma Gasperini ha la meglio. Edera e Ljajic stanno un passo dietro a Belotti, che spreca la prima chances. Le altre sono per Burdisso e Gomez, Freuler e Gosens, due volte per Barrow e Hateboer. Il possesso palla è orobico, coronato dal vantaggio: combinazione Cristante-Barrow dal vertice destro, il gambiano si porta sul fondo e pennella per l'incornata di Freuler, sul secondo palo. Tre minuti e il Toro pareggia, grazie...