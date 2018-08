CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE GAREGLASGOW «Che ansia!» sorride Federica, chissà se un po' amaro, a chi la sollecita: ma te ne andrai senza medaglia? Oggi è l'ultima chance: la staffetta mista femminile 4x100. Ieri l'annata leggera che s'è scelta (e ha fatto bene a resettarsi) s'è chiusa perfino in modo strambo. Quinta nei 100 stile, il suo territorio di conquista nuovo e con un costume celeste non suo: il suo Jaked ha ceduto alle sue unghie e di corsa le è stato prestato uno del concorrente Arena. Era in corsia 8, «non ho visto granché» (pensare che...