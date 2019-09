CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE DI A Un gol di Balotelli in serie A dopo quattro anni mette un po' in sofferenza il Napoli che conquista tre punti importanti, con la difesa in emergenza, e si porta al quarto posto. Nelle gare pomeridiane si portano sotto le due romane: la Roma fa bottino pieno a Lecce con Dzeko dopo un primo tempo svogliato, la Lazio torna al successo largo col Genoa con un primo tempo convincente e un Milinkovic Savic sontuoso. Cagliari e Verona si dividono la posta: alla rete di Castro (di nuovo a segno dopo il gol-partita a Napoli) per i padroni...