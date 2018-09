CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE DI ATerza vittoria casalinga consecutiva per il Genoa che riscatta la sconfitta con la Lazio battendo nettamente un Chievo con poche idee e ancor meno grinta. Vittoria che porta la firma di Piatek, sesta rete in cinque partite, nel primo tempo e di Pandev nella ripresa. Esordio per il portiere Andrei Radu che nel Genoa sostituisce Marchetti in panchina per scelta tecnica. D'Anna lancia dal primo minuto il giovane esterno d'attacco Leris. Ma finisce con un Chievo senza idee che dopo sei giornate è ancora senza vittorie. E non basta...