LE ALTRE DI ASempre più bollente la lotta per la salvezza. L'Empoli continua a vincere e a stupire: ieri il terzo successo consecutivo della squadra di Andreazzoli che travolge il Torino 4-1 e guadagna tre punti fondamentali. I toscani scavalcano il Genoa e si portano a 38 punti, al momento fuori dalla zona retrocessione e domenica vanno a Milano contro l'Inter. Ma per la permanenza in serie A, la bagarre è aperta. Con Fiorentina (battuta ieri dal Parma), Bologna (a cui basterà un pari stasera in casa della Lazio per essere salvo) e Udinese...