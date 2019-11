CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE DI ALa Lazio trova lo spunto vincente all'ultimo respiro con Caicedo e conquista tre punti pesanti in casa del Sassuolo, che aveva recuperato l'iniziale vantaggio di Immobile. È il quinto successo consecutivo e la conferma del terzo posto, in solitario, in attesa che oggi alle 15 si giochi Lecce-Cagliari, il posticipo di ieri sera rinviato per il campo reso impraticabile dalla troppa pioggia. Si mantiene a due punti la Roma che, sospinta dalle reti dei due centrali Smalling e Mancini, ottiene i 3 punti sul Brescia privo del reprobo...