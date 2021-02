LE ALTRE DI A

L'Atalanta travolge il Napoli 4-2 e aggancia la Lazio a 43 punti mentre la Roma, fermata sullo 0-0 a Benevento, spreca un'ottima occasione, pur salendo da sola a 44 punti al terzo posto (in attesa stasera di Juve-Crotone). Un Napoli presente sul campo ma tuttavia indietro, fermo a 40 punti e con Rino Gattuso sempre più in bilico: nella terza sfida in 18 giorni dopo le semifinali di Coppa Italia rimedia la quinta sconfitta di fila in trasferta. Con Gasperini espulso nel primo tempo per una diatriba con l'arbitro dopo un atterraggio creativo in area di Pessina a opera di Rui, -ma niente rigore- la Dea chiude il primo tempo sullo 0-0 ma prepara la goleada per il secondo: in totale saranno 6 i gol nella ripresa. Apre le marcature Zapata al 52', ma la squadra di Gattuso rimette in equilibrio la sfida 5 minuti dopo con Zielinski. L'Atalanta cresce visibilmente e Gosens al 64' riporta in vantaggio i bergamaschi, vantaggio che cresce a 3-1 al 71' con Muriel. Il Napoli accorcia poco dopo su autogol di Gosens che mette nella sua rete una deviazione sfortunata. La superiorità bergamasca viene ribadita al 79' da Romero per il 4-2. In finale di partita brutto scontro tra Osimhen e Romero, il nigeriano esce in barella privo di sensi, paura in campo e in tv: il centravanti si riprende in ambulanza, gli esami dicono trauma cranico.

OCCASIONE SPRECATA

In serata il Benevento (in dieci per l'espulsione di Glik al 57') ferma la Roma sullo 0-0. Nel primo tempo, ritmi alti ma poche occasioni. Nella ripresa neanche l'ingresso di Dzeko dà la scossa. Ospiti pericolosi solo nel recupero: sfiora il colpaccio Pellegrini al 94', ma Caldirola respinge sulla linea. Al 96' rigore concesso alla Roma poi ritirato per fuorigioco di Pellegrini.

Infine il Cagliari: dopo la brutta sconfitta in casa nella sfida-salvezza col Torino, arriva Leonardo Semplici a sostituire Di Francesco. Oggi l'ufficialità.

