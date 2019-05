CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE DI AIl Torino chiude la stagione con una vittoria, che vale il record di punti (63) in campionato. Al Grande Torino, in lacrime per l'addio al calcio giocato di Emiliano Moretti, finisce 3-1 sulla Lazio. Un risultato che aumenta i rimpianti per una stagione che poteva portare in Europa la squadra di Mazzarri, settima in classifica. Per la Lazio una sconfitta che non cambia l'annata, sottotono in campionato (ottava) ma impreziosita dalla vittoria della Coppa Italia: ancora nel mistero il futuro dell'allenatore Inzaghi. Contro le...