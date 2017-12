Lazio travolgente torna al successo all'Olimpico dopo due mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Ci sono voluti due mesi alla Lazio per uscire dall'Olimpico nuovamente con tre punti in tasca e il sorriso dei tifosi. A farne le spese il Crotone che ha ben resistito per gran parte del match, per poi perdere il piatto davanti al poker dei laziali che vale il rilancio verso la zona Champions. La squadra di Zenga - relegato in tribuna per squalifica e sostituito da Carbone - non è riuscita a fermare la voglia di vittoria dei padroni di casa, nonostante la riconferma dei giocatori vincenti col Chievo. Gli ospiti sono riusciti a reggere...