LAZIO SHOW, IMPRESA FINALE

MILANO Come un'araba fenice la Lazio risorge. Dopo aver toccato il fondo nella gara con il Chievo a San Siro torna in alto. E lo fa battendo per 1-0 il Milan, vendicando così l'eliminazione dello scorso anno. E lo fa con Inzaghi, il predestinato, che mai aveva battuto l'amico e rivale Gattuso e su cui tanti avevano puntato il dito. Un Tucu sotto le gambe di Reina per toccare il cielo di San Siro con un dito. Decide Correa. Ancora lui, lo stesso che in campionato aveva ripreso i rossoneri all'andata. Stavolta il Diavolo lo manda al tappeto....