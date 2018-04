CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAZIO SAMPDORIA 4-0ROMA La Lazio non perde il treno Champions grazie a una prova d'autorità: risponde alla vittoria della Roma e dell'Inter andando a travolgere la Sampdoria con un netto 4-0 che la mantiene al quarto posto, ma a pari punti con i giallorossi. La squadra di Giampaolo non è riuscita a fermare la voglia d'Europa della squadra di Inzaghi e perde l'occasione per agganciare il Milan al 7° posto e portarsi a -1 dall'Atalanta. L'Europa League è naturalmente ancora raggiungibile, ma servirà meno discontinuità per continuare a...