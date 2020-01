LAZIO, PENSIERO STUPENDO

BRESCIA E sono nove! Ora diventa davvero difficile pronosticare dove possa arrivare la Lazio. La vittoria di ieri in rimonta per 2-1 a Brescia catapulta i biancocelesti in orbita. Un successo da record. Inzaghi eguaglia la striscia di Eriksson della stagione 1998-99. Roba da cuori forti. Ancora una vittoria in pieno recupero. Ci pensa Immobile, sesta doppietta stagionale, a ribaltare la partita dopo un mese di digiuno. Ciro stravince anche la sfida Nazionale con Balotelli che segna ancora il primo gol del decennio. L'altro lo aveva fatto il 6 gennaio 2010 in Chievo-Inter. La vetta, in attesa che oggi giochino Inter e Juve, è a soli 3 punti e la Lazio ha una gara, quella con il Verona, da recuperare. Applausi per una squadra che continua a stupire. E se la Champions è l'obiettivo dichiarato ad inizio stagione lo scudetto è diventato quello da sussurrare all'interno dello spogliatoio. Una parola che non è più stridente come un tempo. Ora si sposa bene con il bianco e il celeste. La Lazio ha alzato la realtà di un tono. Vincere a Brescia senza Luis Alberto e Leiva contro una squadra tosta e alla disperata ricerca di punti salvezza non è da tutti. Al Rigamonti hanno faticato e non poco anche Inter e Juventus. Nemmeno l'uomo in più (espulso Cistana per un fallo da rigore su Caicedo al minuto 39) ha facilitato il compito di Immobile e compagni.

INTUIZIONE

La Lazio è una squadra forte, testarda, matura ed è accompagnata da quel tocco di fortuna che sposa solo gli audaci. A Brescia Inzaghi ha osato. Lo ha fatto spinto da quel pizzico di follia che permette di superare gli ostacoli anche quando sembrano troppo alti. Al rientro dalla sosta non è mai facile soprattutto se hai già vinto una supercoppa e infilato 8 vittorie. C'era il rischio di sbandare e per larghi tratti è anche successo. La bravura sta tutta nella sterzata finale con cui la Lazio ha rimesso la barra dritta conquistando la nona vittoria. Trentanove punti in 17 giornate i biancocelesti nella loro storia non li avevano mai fatti. Dicevamo dell'intuizione: Correa mezzala. L'argentino alla Luis Alberto ha faticato. Ha corso molto ma dovendo percorrere più strada è arrivato sempre poco lucido sotto porta. Non è un caso che nel momento più difficile Inzaghi abbia inserito l'acciaccato Cataldi per dare ordine in mediana. È stata una gara divertente grazie anche ad un Brescia affamato di aria salvezza. Niente da fare perché alla lunga ha vinto la più forte. Caicedo e Immobile fanno tutta la differenza del mondo. Il primo si procura il rigore e fa l'assist, il secondo la butta dentro due volte confermandosi sempre più in vetta alla classifica marcatori della serie A e agguantando Lewandowsky nella corsa alla scarpa d'oro.

UN TONO IN PIÙ

La Lazio è terza in classifica, ma al di là della mera posizione e del record eguagliato può pensare in grande. Se riesce a risolvere partite così, senza due uomini chiave allora vuol dire davvero che davanti a sé ha prospettive importanti. Ora ci sarà un mese casalingo da sfruttare: cinque gare tutte all'Olimpico.

Emiliano Bernardini

