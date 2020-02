ROMA Ci sono partite che per quanto le si possa giocare all'infinito restano prigioniere del loro destino. Impossibile cambiarne la storia. Come se il risultato fosse già scritto. E così la Lazio si ritrova all'improvviso ferma. Bloccata da un Verona non certo bello ma tosto. Primo 0-0 stagionale per i biancocelesti che non riescono a far gol in nessun modo. Non succedeva da Inter-Lazio del 25 settembre scorso. Lo 0-0 poi mancava addirittura da 65 gare: aprile 2018. Una vita fa. Uno pari che frena i biancocelesti nella loro folle corsa. Niente sorpasso all'Inter che resta seconda con un punto di vantaggio. La Juve capolista è a più quattro. Unica consolazione della serata gelida il record di 17 risultati utili consecutivi: eguagliato Eriksson. Il Verona si conferma in salute, settima gara di fila senza ko.

SFORTUNA

Per fotografare l'andamento della partita basta riguardare il duello personale di Luis Alberto con la porta gialloblù: due pali e due miracoli di Silvestri. Partita spigolosa. Difficile. Per certi versi bruttina. Juric imita la Roma di Fonseca e chiude tutte le fonti di gioco della Lazio. Luis Alberto viene braccato appena prende palla. Lazzari viene tenuto basso da Kumbulla a Lazovic che spingono molto. Inzaghi urla tantissimo in panchina. Il primo pericolo è proprio del Verona, Strakosha è miracoloso su una deviazione sotto misura di Pessina. A centrocampo è una battaglia. Milinkovic si becca anche un giallo che lo costringerà a saltare la gara di domenica contro il Parma. Così come Radu. Il tecnico biancoceleste sposta Luis Alberto sulla sinistra per liberarlo dalla marcatura e lo spagnolo trova più spazio per le sue giocate. Qui inizia la sua personale battaglia. Silvestri con la mano di richiamo gli strozza l'urlo in gola, subito dopo è il palo a negargli il gol. Caicedo gioca molto di sponda creando spazi per Immobile seguito a vista. Su uno di questi duetti è ancora il portiere gialloblù a superarsi di piede su un diagonale di Ciro. Che fosse la gara più difficile lo si sapeva. Il Verona è una squadra che gioca bene e i 31 punti in classifica lo dimostrano. Non a caso Juventus e Inter hanno faticato parecchio a batterlo.

STOP AND GO

Nella ripresa la Lazio parte forte provando a sorprendere il Verona ma la squadra di Juric è quadrata e scavalcare il muro difensivo non è per nulla semplice. Così Inzaghi chiede ai suoi di abbassarsi per far uscire i gialloblù. Non a casa i biancocelesti ripartono spesso da Strakosha che lancia lungo per le sponde di Milinkovic. Serata complicata perché Ciro e compagni sbagliano spesso l'ultimo tocco. Sopraggiunge anche la frenesia di un risultato che non si sblocca e la normale stanchezza di due partite ravvicinate. Luis Alberto centra il suo secondo palo della serata. L'undicesimo stagionale per la Lazio. Gara stregata che nemmeno il mago riesce a cambiare. Il tecnico laziale si gira più volte verso la sua panchina ma passando al setaccio i suoi non trova l'uomo per poter cambiare la panchina. E così, nell'incertezza, cambia gli esterni mettendo dentro Jony e Marusic. Niente da fare. Il muro non viene giù. Ora testa a domenica. Nulla è perso. A Parma sarà l'ennesima battaglia.

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

