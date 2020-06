BERGAMO Centosedici giorni dopo... All'inizio non si direbbe, la Lazio che ritroviamo - ma solo per 30' - al Gewiss vuoto di tifosi e colmo di pensieri per chi non c'è più sembra quella bella del pre-lockdown. Non bastano però 30' con questa Atalanta che non finisce di segnare: una rimonta quella nerazzurra da grande squadra, dopo uno 0-2 e tanti brividi, Gomez trascina i suoi e tutta la città (che chiude la nottata con i caroselli cittadini) ad un 3-2 meritato che allontana la Lazio dalla vetta. Aveva riletto benissimo i primi minuti di Atalanta-Sassuolo la Lazio provando a non pensare troppo alle sue assenze (Lulic, Leiva, Luis Felipe, Marusic: mezza squadra). Al centro della difesa che Gasperini dalla tribuna allestisce c'è sempre spazio e anche a destra. E così l'avvio è lazialissimo: al 1' de Roon lancia Immobile che è lento a tradurre pensieri in azione da gol. Il 5' è minuto chiave: Zapata non approfitta di un appoggio leggero di Strakosha (la Lazio proverà a giocare palla al portiere per attrarre l'Atalanta, sempre). Sul ribaltamento, però Gosens si perde Lazzari: cross bello e forte e de Roon fa autogol. Lo 0-1 è solo l'inizio: sbandano i bergamaschi.

I BIG FOUR

Fino all'11': i Big Four laziali imbastiscono un'azione che certifica la posizione in classifica. Immobile-Correa toccano, fino al geniale Luis Alberto per Milinkovic che spara un destro da 26 metri splendido: 0-2. L'attrazione per il 3-4-3 atalantino è spesso fatale: la Lazio verticalizza come si fa in paradiso, ma ha Immobile ancora a salve. Fallisce al 26' e al 28', Ciro. In mezzo il fiato corto in ripiegamento e un Cataldi che è bravo a verticalizzare, meno a fare diga.

Malinovskyi entra in gara al 29', ma al netto di un'altra chance per Immobile dopo 30' è solo Atalanta e urla di Inzaghi a richiamare l'aiuto difensivo di Tucu Correa. Sulle fasce Hateboer e Gosens guadagnano metri: l'impressione è che la corsa atalantina sia superiore. Ed ecco al 38' da Hateboer il cross che a sinistra Gosens di testa traduce nell'1-2.

L'intervallo non fa ritrovare energie alla Lazio: è scoppiata e si consegna all'Atalanta e sopratutto a Malinovskyi: al 4' miracolosa la deviazione di Acerbi, ma è magistrale dai 20 metri la botta al 21' per il 2-2 che è logico (fuori intanto Correa e Cataldi per Caicedo e Parolo). Gomez domina e cerca da torero la banderilla fatale. Inzaghi prova a cercare energia con tutti i cambi: fuori Luis Alberto, Jony e Radu dentro Lukaku, Andrè Anderson e Bastos. Il che dice tutto se l'Atalanta piazza Ilicic e Muriel per Zapata e Malinovskyi. Il finale è da scrivere però: la pressione è sempre atalantina e al 34' la baderilla del Papu affonda sotto forma di assist da calcio d'angolo: in mezzo Strakosha va a farfalle, Caicedo si perde Palomino e di testa è un 3-2 giusto che chiude un'imbattibilità lunga 21 gare e un lockdown.

Il finale concede anche un po' di stanchezza atalantina e poca lucidità come quando nel finale Gomez concede un miracolo a Strakosha.

Alla fine restano i rimpianti per le grandi occasioni fallite nel primo tempo da Immobile e la sensazione che la Lazio sia davvero molto corta come rosa e ancora decisamente indietro nella condizione fisica: qui a Bergamo ha retto, davvero, solo 30' scarsi. La carica dei tifosi a Formello, i post sui social contano il giusto quando poi le gambe non girano: serie interrotta dopo 21 turni. La Juve è più lontana, il sogno scudetto va rivisto alla luce dei recuperi di condizione e di uomini.

L'Atalanta da parte sua firma un altro record: 76 gol sono record di segnature in A già eguagliato. Tiene a distanza la Roma, si vendica della Lazio: mica poco.

Alvaro Moretti

