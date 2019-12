Lazio eliminata, Roma passa col 2-2

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUETutto come da copione: la Lazio che ha stupito la serie A surclassando la Juve saluta l'Europa League, la Roma invece avanza ai sedicesimi con un pari dove trova anche l'Inter uscita dalla Champions: un tandem di italiane che ha davanti a sè una strada lunga e difficile per arrivare in fondo.C'era bisogno di una impresa per gli uomini di Inzaghi, ma a Rennes non c'è stata: i biancocelesti non si sono proprio visti. I francesi vincono 2-0 (doppietta di Gnagnon) rendendo inutile anche il successo del Cluj contro un Celtic pieno di...