Addio scudetto. Non è la matematica a dirlo, nemmeno il romanticismo dei tifosi. È il campo. La Lazio non c'è più. Una caduta libera. Terza sconfitta di fila, secondo ko stagionale in casa. Dopo Milan e Lecce esulta anche il Sassuolo al quarto successo consecutivo. Ora per De Zerbi si aprono addirittura le porte dell'Europa. Un sogno. Quello che, invece, per i biancocelesti si è sgretolato. Infortuni, condizione fisica imbarazzante e morale sotto i tacchi. Anche gli ultimi rivoli di cattiveria che avevano permesso di rimontare e vincere le gare contro Fiorentina e Torino sono spariti. E adesso Inzaghi dovrà anche guardarsi le spalle. La Champions va blindata. La Lazio bella e vincente che ha incantato per gioco e voglia e spaventato la Juve si è fermata il 29 febbraio all'Olimpico contro il Bologna. Quella che stiamo vedendo in questi giorni è esattamente l'opposto: brutta, svogliata e che non mette più paura a nessuno.

RIPRESA FATALE

Ancora una rimonta subita. La terza dalla ripresa. Gli infortuni sono sicuramente una grossa attenuante ma nulla può spiegare la non voglia che si vede in campo. La condizione fisica indecente non aiuta. Giocatori fermi e sempre secondi sul pallone. Ma le motivazioni si sono dissolte. La rabbia è montata solo dentro lo spogliatoio. Troppa la frustrazione per il momento. Indice puntato soprattutto contro Strakosha. Per la sua uscita a farfalle nel finale che è costata la scofintta. Aveva fatto già qualcosa di simile a Bergamo contro l'Atalanta. Nervosissimo anche Immobile per gli ennesimi gol mangiati. Nell'intervallo della gara contro il Torino aveva preso a calci di tutto, lo sfogo lo aveva aiutato tanto che segnò al rientro in campo. Ieri, invece, si è vestito da fantasma come tutta la squadra.

DE ZERBI, NOVE CAMBI

Che fosse un'altra giornata da incubo lo si è visto subito, al di là del caldo infernale che ha ulteriormente condizionato la partita. Lazio piantata e Sassuolo, seppur con 9 giocatori cambiati rispetto alla gara precedente e con l'esordiente Raspadori in campo, molto più brillante. Ed è proprio il baby neroverde a segnare il primo gol: l'arbitro Di Bello, però, annulla per fuorigioco dopo lunga consultazione al Var, determinando che il pallone arrivato al giovane attaccante sia partito da Bourabia e non dal laziale Parolo. Scampato il pericolo, la Lazio guadagna campo soprattutto grazie alle iniziative sulla destra di un Lazzari. Il migliore. È proprio da un suo affondo che arriva la rete del vantaggio, a dire il vero un po' fortunosa: su cross dell'ex Spal, Luis Alberto si allunga un attimo il pallone dopo lo stop, Locatelli interviene in contrasto e la sua respinta finisce proprio addosso alla gamba dello spagnolo, con il pallone che prende una strana traiettoria che supera Consigli.

LA RESA

Il rientro in campo è da incubo. Il Sassuolo prende in mano il gioco e detta legge. Raspadori segna ancora e stavolta è buono. I biancocelesti ci provano ma sono totalmente scarichi. Gli uomini chiave non riescono ad emergere e la Lazio subisce la beffa. Strakosha sbaglia ancora un volta l'uscita e Caputo segna e infrange tutti i sogni scudetto. Una resa totale quella della squadra di Inzaghi che finisce al 14° posto come media rendimento. Più di qualcuno dovrà farsi delle domande per quanto accaduto.

Emiliano Bernardini

