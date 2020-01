Lazio ambiziosa, Inzaghi chiede umiltà

LE PARTITE DI OGGI

Riparte il campionato con la Lazio, candidata a recitare il ruolo di terzo incomodo tra Juve e Inter, impegnata oggi sul campo del Brescia. Simone Inzaghi chiede alla squadra, nonostante tutto, di non volare troppo alto. «Lasciamo un 2019 che ci ha dato grandi soddisfazioni perché abbiamo vinto due coppe in cinque mesi e mezzo. Ma dobbiamo essere consapevoli e umili, perché le insidie sono dietro l'angolo. In questi mesi la squadra è migliorata in autostima. Il nostro obiettivo è ragionare partita per partita. Abbiamo fatto un grandissimo cammino finora ma le altre non stanno certo a guardare. A Brescia dobbiamo fare una partita da vera Lazio, voglio il 120% dai miei». Intanto caccia alla nona vittoria di fila per per raggiungere la serie di Eriksson: «C'è grandissima fiducia» conclude Inzaghi. Recuperato Immobile, da valutare invece le condizioni di Cataldi.

RAFFICA DI INFORTUNI

La Roma in serata all'Olimpico contro il Toro. «Ci aspettiamo un Torino motivato - dice l'allenatopre giallorosso Fonseca-. Sarà una squadra aggressiva e una partita molto difficile». Mancheranno Zappacosta, Santon, Cristante, Pastore, Kluivert e anche Fazio, non convocato per un fastidio all'adduttore della coscia destra. Il posto di Kluivert se lo contenderanno Perotti e Mkhitaryan, mentre Under si accomoderà ancora in panchina. Il Torino cerca almeno un punto. «Tutti dicono che non abbiamo speranze - dice il tecnico granata Mazzarri - noi invece le abbiamo. Certo, la Roma è una corazzata, ma in settimana ci siamo allenati bene e questo è di buon auspicio». Tanti infortunati anche nel Torino. Mazzarri ha potuto portare a Roma solo 19 giocatori, compresi i Primavera Buongiorno (difensore) e Adopo (centrocampista) e non è detto che Laxalt (influenzato) possa giocare.

