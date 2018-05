LAMPO BENNETT A PRAIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIRO D'ITALIASfuma negli ultimi 30 metri il tris dello sprinter veronese Elia Viviani. La Pizzo-Praia a Mare di 159 km, settima tappa calabrese del Giro d'Italia, come da previsioni si è conclusa con una volata a gruppo compatto e in questa occasione, contrariamente a quanto era accaduto in Israele, il 29enne velocista veronese non è riuscito a tagliare vittorioso il traguardo, bruciato da Sam Bennett. LA VOLATASul lunghissimo rettilineo finale (1900 metri) il primo a partire era stato Sacha Modolo, sulla cui ruota si portava Viviani,...