Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITRATTOMIRANO (Venezia) «Muso duro e bareta fracà», forse, non è un modo di dire molto in voga nel ciclismo. Eppure all'apripista Francesco Lamon, 27enne di Mirano (Venezia), il popolare profilo caratteriale made in Veneto sembra calzare a pennello: determinazione e sangue freddo, secondo papà Giuseppe e mamma Martina, sono le doti che l'hanno portato così in alto. «Ci ha chiesto di poter correre in bici a 8 anni -raccontano -...