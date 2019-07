Lalas, il calciatore pop a Padova E 25 anni dopo riesplode il tifo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOPADOVA Lo stadio non è più stracolmo e la serie A è solo un dolce ricordo, così come la barba lunga e gli inconfondibili riccioli rossi. La simpatia contagiosa, il carisma da vero leader e l'amore dei tifosi, però, sono rimasti intatti. Ventitré anni dopo l'ultima volta, Padova riabbraccia l'idolo dei tempi d'oro: ieri Alexi Lalas, indimenticabile difensore-chitarrista, è tornato per la prima volta in città. Al mattino ha fatto visita alla sede biancoscudata calpestando nuovamente l'erba dello stadio Euganeo, nel...