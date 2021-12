(ld) Tutto merito di Netflix. Lo ha ammesso Giannis Antetokounmpo, che a Natale ha guidato i Milwuakee Bucks campioni Nba contro Boston per 117-113. Il greco (36 punti) è rientrato appena in tempo per la notte più attesa della stagione regolare dopo la positività al Covid. «Ho trascorso l'isolamento nello scantinato, guardando film e serie» ha ammesso il 27enne mvp della scorsa stagione. È il simbolo del presente della Lega, che ha visto il posticipo di 9 gare 7 nell'ultima settimana ma ha salvato l'appuntamento natalizio e non prevede stop, contando sulle percentuali dei vaccinati (il 97% dei giocatori, con doppia dose, mentre due su tre hanno ricevuto la terza). Eppure sono 90 i giocatori nel protocollo Covid. Tra loro l'unico azzurro Danilo Gallinari (e senza di lui e la star Trae Young Atlanta ha perso 101-87 a New York) e Luka Doncic. Le attività proseguono grazie ai gettonari, i giocatori contrattualizzati per dieci giorni e che consentono di raggiungere il numero minimo di 8 elementi: sono loro ad aver affollato l'organico dei Brooklyn Nets capaci di vincere a Los Angeles contro i Lakers (115-122) sempre più difficoltà. «Siamo senza 10 giocatori ma giochiamo lo stesso» aveva annunciato Steve Nash, coach dei Nets. Nonostante le assenze di Kevin Durant e del reintegrato no-vax Kyrie Irving, Brooklyn ha vinto in California grazie a James Harden (36 punti) e all'australiano Patty Mills (34). Nonostante i 39 di LeBron James, i californiani hanno rimediato la quinta sconfitta di fila. Privi di Anthony Davis, i Lakers viaggiano sotto il 50% di vittorie, e sono settimi a Ovest a 11,5 successi di distanza da Golden State, che vincendo a Phoenix (107-116) ha rafforzato la leadership.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA