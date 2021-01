LA VIABILITÀ

CORTINA D'AMPEZZO Le immagini di venticinque campioni dello sci, uomini e donne, di epoche diverse, ornano le finestre del Comun Vecio, un tempo municipio di Cortina d'Ampezzo, sul lato che guarda il corso dello struscio. Il paese sta preparando la sua immagine, per i Campionati del mondo di sci alpino. Nel piazzale della vecchia stazione ferroviaria si sta allestendo la cerimonia di apertura, in programma alle 18 di domenica 7 febbraio. Intanto si stanno organizzando i complessi aspetti che non compariranno nelle dirette televisive, destinate a 500 milioni di spettatori, in tutto il mondo, ma che saranno vissuti dagli ospiti e soprattutto dai cittadini.

«Stiamo predisponendo tutto al meglio assicura il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina tenendo conto della particolarità di questa edizione dei Mondiali, a porte chiuse, senza il pubblico. Ci stiamo concentrando sulle priorità, nell'accoglienza di squadre di atleti e operatori dell'informazione». La viabilità in paese è uno degli aspetti principali: «Rafforzeremo il servizio di trasporto pubblico urbano con l'impiego di altri bus, che saranno gratuiti. Il piano della mobilità è flessibile, per andare incontro alle esigenze». L'assenza del pubblico determinerà una minore pressione sulle strade.

MENO RESTRIZIONI

Non sarà necessario convogliare ogni giorno migliaia di persone verso i due traguardi sotto la Tofana e il Col Druscié, oppure in centro, per cerimonie, feste, occasioni di incontro, nel pomeriggio e a sera, per una quindicina di giorni. Ci saranno pertanto meno restrizioni, rispetto a quelle previste inizialmente, con l'istituzione di due zone a traffico limitato, da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. La zona rossa interessa la strada comunale che sale alla Tofana; la zona gialla riguarda soprattutto la regionale 48 delle Dolomiti, fra i villaggi sul versante destro della conca d'Ampezzo, sino a Pocol. Sono oltre duemila le richieste di lasciapassare, da parte di residenti, proprietari di seconde case, lavoratori. Questa ztl sarà in vigore soltanto in mattinata, dalle 7 alle 11, e non sino alle 17, come si era deciso all'inizio. Il pomeriggio di domenica 7 febbraio, fra le 13 e le 20, sarà interdetto il transito sulla statale, in direzione nord, per non creare disturbo alla cerimonia di apertura. «Non abbiamo mai avuto timore di non riuscire a fare i Mondiali assicura il sindaco anche se c'è stata qualche preoccupazione nella fase iniziale, quando si è insediata la mia amministrazione, ma è stata subito superata dal fatto di lavorare in gruppo. Ci siamo sentiti accompagnati dalle istituzioni e dal paese e questo ci ha dato forza». Cortina non si accontenta e guarda avanti: «Questo Mondiale è un evento straordinario, eppure è una tappa intermedia, sulla strada che porta ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. L'assegnazione all'Italia di quelle Olimpiadi contribuisce alla valorizzazione del territorio, con la necessaria attenzione».

Marco Dibona

