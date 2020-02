MOTOGP

Motomondiale 2020, si ricomincia nel segno di Fabio Quartararo e di una Yamaha che inizia con una doppietta con Franco Morbidelli. O meglio, è il team Petronas a prendersi gli onori della scena, anche se la valenza della classifica lascia il tempo che trova. E' solo il primo giorno di scuola d'altronde. Primo Fabio Quartararo, con una Yamaha M1 2019 capace di portarlo sino al limite dell'1'58.945, in attesa di provare l'esemplare 2020: «Non vedo l'ora di provare la moto nuova. Non penserò ai tempi con lei ma solo a instaurare un buon feeling» ha riferito Quartararo. «Valentino e Maverick? Loro l'hanno già iniziata a provare, ma non mi sono confrontato ancora con loro. Un'idea però me la sono fatta vedendo Rossi: ho notato che aveva una buona velocità».

ANNO 2021

Già, Valentino Rossi. Per il Dottore ieri è iniziato il 2021, altro che 2020. L'eterno ragazzo di Tavullia ha chiuso in decima piazza la sua prima giornata in 1'59.569, a due decimi da Maverick Vinales, sesto con caduta. «La moto nuova è abbastanza differente sia a livello di telaio che di motore - spiega-. Sotto certi aspetti siamo già competitivi, però sotto altri siamo messi peggio dell'anno scorso. È normale però, perchè ancora non siamo riusciti a sfruttare tutto il suo potenziale». Un Valentino propositivo, più fiducioso su quello che è il lavoro di Yamaha: «Avverto che dall'estate scorsa sono cambiate un po' di cose in Yamaha e che ora si sta lavorando nella direzione giusta. Il 2017 ed il 2018 sono stati anni duri. Adesso sembra che finalmente la MotoGP sia di nuovo importante per loro e questo è positivo». Un'iniezione di fiducia, che può essere letta speculativamente come una volontà di non lasciare quella fidanzata su due ruote. E a proposito di compagne, da Sanremo arriva anche la chiosa di Francesca Sofia Noviello: «Se lo riterrà opportuno, Valentino farà un passo indietro, ma io penso non lo farà. Ha una voglia di andare avanti mostruosa».

Flavio Atzori

