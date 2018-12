La Winner Plus può allungare, Spilimbergo cerca il riscatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET, C SILVERPORDENONE Latisana contro Codroipo è il match clou del weekend, con la Winner Plus Sistema Pordenone a fare da spettatrice (molto, ma molto) interessata. Dovesse vincere la squadra di casa, ci sarebbe infatti per la formazione di coach Spangaro la ghiotta opportunità di chiudere il 2018 addirittura con quattro lunghezze di vantaggio in classifica sulle seconde. Certo, perché ciò avvenga è anche necessario che a sua volta la Winner Plus superi l'Alimentaria Romans al Forum, gara (l'unica) in programma domani pomeriggio, con...