La Vuelta degli sloveni: tappa a Pogacar e oggi a Madrid l'incoronazione di Roglic

CICLISMOLa Vuelta incorona uno sloveno che, già all'ultimo Giro d'Italia, aveva provato a imporre la propria legge: il suo nome, Primoz, è tutto un programma. Roglic non è un predestinato, ma solo un ex saltatore con gli sci che, a causa di un grave infortunio patito sulla neve, si è dato al ciclismo, per recuperare il tono muscolare.La bici, però, col tempo è divenuta la sua nuova compagna fino a portarlo sulla vetta di una grande corsa a tappe. Quarto al Tour dell'anno scorso, Roglic quest'anno al Giro ha fatto il diavolo a quattro,...