La volée di Panatta: compra lo storico tennis club di Treviso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISTREVISO L'ex campione italiano di tennis Adriano Panatta ha acquistato lo storico Sporting Club Zambon di via delle Medaglie d'Oro. Se l'è aggiudicato all'asta acquisendo l'impianto per circa mezzo milione di euro. «Ho salvato il tennis club Zambon per amore» il primo commento del tennista, trasferitosi ormai da alcuni anni nella Marca e ora pronto a rilanciare la struttura, finita in disgrazia per un buco da oltre un milione di euro. L'ACQUISIZIONELa società di Panatta ha concluso l'acquisto della struttura per 550 mila euro. Quasi...