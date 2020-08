IL NAPOLI

CASTEL DI SANGRO Un Aurelio De Laurentiis in grande spolvero. Spazia su vari tempi, dallo stadio al mercato. «Io sono un visionario e se mi chiedete cosa vedo per la prossima stagione vi dico che magari dal 31 agosto si comincerà a parlare di play off. La formula del campionato di serie A è vecchia, ben venga la novità». Castel di Sangro è sede del ritiro del Napoli, lui si sente a casa, «questo un impianto di prima qualità. La Regione ha dato un segnale importante riguardo i tifosi per assistere agli allenamenti e per poter vedere le partite. Non è escluso che nei prossimi giorni possa aumentare il numero dei tifosi arrivando a 4 mila». E ancora, sul campionato: «Se ripartiamo dagli stadi chiusi o giocando ogni 3 giorni, a me sembra una follia. Sembra che siamo degli attori affittati per una commedia. Ma la storia la scrive Ceferin, siamo noi che lavoriamo per lui? Credo ci voglia del rispetto per i tifosi e si deve capire che la prima cosa che va rispettata sono i campionati di Lega, il resto viene dopo. Il calcio è un'industria o è un gioco? Per me è un'industria e, quindi, va tutelata». E poi: »Come ci muoveremo da regione a regione? Ripartiranno dei focolai? Non ci ha capito nessuno, neanche il Cts, gli scienziati, so solo che l'America sta in condizioni disperate - continua a chiedersi De Laurentiis - Quando un Governo non riesce a dire che nessun italiano esce dall'Italia e nessun straniero esce dai propri paesi, non va bene. Quello che sta accadendo è una irresponsabile responsabilità del Governo, dietro ci sono 4 miliardi di debiti per le squadre di calcio italiane 2019-20».

IL PUNTO TRATTATIVE

«Una cosa deve essere chiara - ha concluso - non faremo una campagna di saldi. Mi sembra di vedere tanti avvoltoi pronti a colpire in picchiata, ma noi abbiamo una corazza impenetrabile. Koulibaly? Dipende da chi lo cerca...». Questione di soldi, insomma. Zielinski rinnova fino al 2025.

