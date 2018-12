La Vittozzi trionfa con le azzurre del biathlon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BIATHLONIl biathlon femminile continua ad incantare in un inizio di stagione ricco di vittorie e piazzamenti. Ieri a Hochfilzen (Austria) le azzurre hanno conquistato da favorite il secondo successo di sempre nella staffetta 4x6 km al termine di una prova nelle quali sono arrivati al tiro solo 3 errori su 40. Lisa Vittozzi, schierata al lancio, ha dato il cambio in prima posizione a Alexia Runggaldier, autrice di una prestazione decisamente sottotono sugli sci, tanto da lasciare strada a Dorothea Wierer in undicesima posizione a più di 1'...