BIATHLON

Lisa Vittozzi non poteva chiedere di meglio all'ultima gara di Coppa del Mondo prima dei Mondiali. La biathleta di Sappada, che tra pochi giorni festeggerà i 25 anni, è giunta seconda nella 12.5 km mass start di Pokljuka, in Slovenia, salendo così sul podio per la prima volta in stagione, lei che in questo periodo dello scorso anno lottava per la conquista del trofeo di cristallo. Venerdì il quarto posto nella 15 km individuale aveva fornito segnali confortanti, confermati ieri nella prova che prevede la partenza in linea delle 30 migliori della classifica generale. La carabiniera è stata perfetta al poligono, piazzando per la seconda volta in tre giorni un 20 su 20 al tiro, mentre nelle tappe precedenti era risultata fallosa come in carriera non le era mai capitato. In questa occasione è stata precisa e veloce, tanto che solo la svedese Hanna Oeberg, che sta attraversando un momento di gran forma, è riuscita a precederla, seppur di soli 65 e con un errore al poligono. «Mi mancava la sensazione del podio in una gara singola - dice Lisa, che vinse la staffetta mista d'inizio stagione a Oestersund -. Ho lavorato molto su me stessa per raggiungerlo. Quest'anno le cose non andavano come volevo, sapevo che il mio livello era superiore, ma non riuscivo a mettere insieme tutti i pezzi. Così mi sono concentrata per andare alla radice del problema e spero di esserne uscita definitivamente. Credo in me stessa, sono conscia delle mie possibilità e ora sono pronta per il Mondiale».

DIFFICOLTÀ SUPERATE

E chissà che le difficoltà delle scorse settimane non si possano rilevare una spinta in più per una ragazza che avrebbe potuto diventare una calciatrice («Sarei arrivata ad alti livelli», ha più volte sottolineato) ed è invece diventata uno dei simboli del fondo+tiro. Non a caso il ritorno sul podio della numero 2 della passata stagione è stata la vera notizia di ieri nell'ambiente del biathlon internazionale, perché più di qualcuno è convinto che nel prossimo mese raggiungerà il top della condizione, ricordando che ai Mondiali le gare individuali saranno quattro. Intanto in classifica generale la detentrice Dorothea Wierer, ieri nona, è seconda a soli 15 punti dalla norvegese Eckhoff, che ha disertato la gara. Il 13 febbraio la staffetta mista, quella che ha visto l'Italia della Vittozzi conquistare il bronzo alle Olimpiadi 2018, aprirà l'evento iridato di Anterselva.

Bruno Tavosanis

