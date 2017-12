La Vittozzi fa un solo errore: quarta nella 10 km

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BIATHLON(bt) Ormai non ci sono più dubbi, Lisa Vittozzi è ora una delle più forti biathlete del circuito. La ventiduenne di Sappada ha aperto come meglio non avrebbe potuto la stagione di Coppa del Mondo, conquistando a Ostersund (Svezia) un secondo posto nella staffetta mista, un quinto nella 7.5 km sprint e, ieri, un quarto nella 10 km ad inseguimento. Segnale di una costanza nelle prestazioni che fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dalle Olimpiadi del prossimo febbraio. Ieri la Vittozzi ha commesso un solo errore...