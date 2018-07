CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VITTORIAMOSCA Due anni fa a Nizza era in tribuna. Da tifoso, non da calciatore. Ottavi di finale dei campionati europei. Una delle più atroci sconfitte della storia del calcio inglese: i sedicenti maestri rimandati a casa dalla minuscola Islanda. Stavolta era in campo, Harry Maguire, un gigante che fino all'ottobre scorso in nazionale non aveva mai giocato, ed è stato lui ad aprire all'Inghilterra (0-2) le porte di una semifinale mondiale che mancava dal 1990, quando Maguire ancora non era nato. Non che sia giovanissimo Maguire: ha 25...