LA VIOLA È DI COMMISSO MILAN, VELENO MONTOLIVO

MERCATOIn Italia, a livello strategico, regna l'incertezza; all'estero, no. I grandi club hanno già le idee chiare, sugli obiettivi da raggiungere e sui calciatori che servono per riuscirci. L'unica certezza entro i confini dello Stivale arriva dalla Lazio e da Simone Inzaghi, che ha rinnovato fino al 2021.Il Milan ha meno certezze dell'Inter e lavora per riorganizzare l'assetto dirigenziale. Zvonimir Boban, attuale vicesegretario generale della Fifa, dovrebbe ricoprire un ruolo politico-organizzativo, occupandosi dei rapporti con le...