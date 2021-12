LA VIGILIA

VENEZIA Dici Venezia-Juventus e tuttora in laguna la mente corre ad un memorabile 4-3 di 28 anni fa in Coppa Italia. Stasera in panchina (ore 18 al Penzo) anziché Ventura-Trapattoni lo scontro generazionale sarà tra l'emergente Zorro Paolo Zanetti e il pluridecorato corto muso Max Allegri, alla guida di due squadre agli antipodi per valori tecnico-economici nonché, dopo 16 turni di Serie A, anche sul piano del morale. La Juve arriva a Sant'Elena con il sorriso per esser entrata nella Top 16 di Champions League dalla porta principale, traguardo per ora sufficiente a lenire un po' un campionato davvero deludente. Dall'altra parte i novizi padroni di casa sono confortati dal +5 sulla zona retrocessione, ma devono dimostrare di aver retto e superato lo shock del derby col Verona, perso in casa per 4-3 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 3-0. Un Venezia chiamato a frenare la propria caduta tre ko di fila con Inter, Atalanta ed Hellas, tre gol fatti e dieci subiti al cospetto di una Vecchia Signora ancora troppo lontana dal quarto posto-Champions.

ARTHUR NON C'È

«Il Venezia arriva da una brutta sconfitta e vorrà fare una grande partita. Noi dovremo metterci sul loro piano, correre, giocare e le nostre qualità tecniche dovranno venir fuori» è parso chiedere una Juve operaia Allegri (privo di Chiesa, Danilo, Kulusevski, McKennie e Ramsey) prima di raggiungere il ritiro a Murano.

«Questo è un momento importante del campionato, dobbiamo dare un segnale, l'approccio dovrà essere di alto livello fisico, mentale e tecnico» ha ribadito, spiegando poi il motivo dell'esclusione del brasiliano Arthur per motivi disciplinari: «È arrivato tardi all'allenamento e non è convocato, è stato sfortunato la curiosa attenuante comunque non sufficiente a salvare l'ex Barcellona sono cose che capitano ma non alla vigilia di una partita». Nel probabile 4-2-3-1 al Penzo regìa affidata a due tra Locatelli, Rabiot e Bentancur, con il veneziano Morata (sposato alla modella mestrina Alice Campello) come punta centrale in ballottaggio con Kean, giustiziere del Malmoe con l'ennesimo 1-0 stagionale.

«Se stai a guardare la Juve che gioca, finisce che non fai un tiro in porta e prima o poi un Dybala te la mette sotto all'incrocio il polso prepartita di Paolo Zanetti Dobbiamo fare una gara aggressiva, ordinata, con grande ritmo, sfruttare le poche occasioni e soprattutto mostrando voglia di non prendere gol. Mi aspetto una reazione caratteriale, dopo il cazzotto col Verona dovremo essere bravi incassatori e avere la forza di rialzarci».

CALDARA

A guidare la difesa arancioneroverde orfana dello squalificato Ceccaroni (gravi anche le assenze per infortunio di Okereke e Vacca) lo juventino mancato Caldara, che il Milan vorrebbe richiamare a gennaio avendo perso Kjaer. «Mattia ha dimostrato di essere fondamentale per noi se lo coccola Zanetti e siamo andati a prenderlo essendo gli unici che ci credevano. È una scommessa vinta, merita le attenzioni del Milan ma noi non possiamo perderlo».

Marco De Lazzari

