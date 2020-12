LA VIGILIA

TORINO La Juventus continua a migliorare, ora le vittorie consecutive tra campionato e Champions sono diventate quattro e l'unico tonfo della stagione risale alla sfida casalinga contro il Barcellona di fine ottobre, ma Andrea Pirlo trova ancora qualche difetto nella sua squadra alla vigilia del confronto con l'Atalanta all'Allianz Stadium. «Sbagliamo troppo tecnicamente in certe fasi della partita, su questo c'è da lavorare - dice il tecnico bianconero - e poi ai miei ragazzi continuo a chiedere concentrazione: lo faccio ogni giorno, ad ogni allenamento, perché capita che caliamo di attenzione ma se non stiamo collegati per 95 minuti ci complichiamo le partite». Su questi aspetti continua ad esserci il cartello dei «lavori in corso», ma è innegabile che su altro la Juve sia cresciuta esponenzialmente: «Abbiamo una maggiore convinzione, cerchiamo il risultato attraverso un atteggiamento più aggressivo e provando a recuperare subito palla quando la perdiamo» l'analisi di Pirlo. Chiellini e Demiral restano indisponibili («Speriamo di averli a disposizione a breve») la rincorsa alla vetta della classifica proseguirà con la Dea: «È un campionato molto combattuto, il Covid e le tante gare ravvicinate hanno equilibrato il livello e non esistono più squadre materasso».

Sul fronte atalantino, Papu Gomez convocato nonostante lo sfogo sui social che lascia presagire un addio. «Da parte mia non cambia niente, se non ci sono altri problemi - dice Gian Piero Gasperini-. Ho altro di cui occuparmi, se mi dovessi soffermare sui singoli dovrei parlare di tutti per rispetto dei giocatori». Gasp attende indicazioni dalla partita con la Juve: «Una partita importante per misurarci: negli anni siamo cresciuti, le prime partite a Torino erano diverse dalle ultime. Un bel tema sul piatto».

