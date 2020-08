LA VIGILIA

MILANO Novanta minuti per tornare a riassaporare il profumo di una semifinale europea. L'Inter sfida il Bayer Leverkusen con l'obiettivo di entrare tra le prime quattro dell'Europa League, una sorta di traguardo intermedio verso il vero obiettivo, alzare la coppa. Ma contro i tedeschi non sarà facile e Antonio Conte ha voluto così tenere i suoi sulla corda: «A questo punto nessuno è favorito - dice -. Dovremo dimostrare sul campo di meritarci di arrivare in semifinale, in finale, di alzare il trofeo. Dovremo dare tutto, se il tutto basterà saremo contenti, altrimenti ci fermeremo dove dovremo ma senza recriminazioni», le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia.

Attenzione massima, quindi, al Bayer Leverkusen del talento Kai Havertz, già nel mirino del Chelsea pronto a sborsare oltre 80 milioni di euro. «È una squadra che ha diversi talenti, sono molto veloci, bisognerà fare attenzione a non prendere contropiedi perché sono letali - spiega l'allenatore dell'Inter -. Dovremo fare la partita sfruttando le nostre caratteristiche, con attenzione alla compattezza e cercando di fare in fase di possesso quello che sappiamo per metterli in difficoltà».

Conte ripartirà dalla coppia Lukaku-Lautaro, protagonista anche contro il Getafe. E il belga va a caccia di record: l'ex Manchester United ha infatti segnato nelle ultime otto gare consecutive in Europa League, nessuno ha fatto meglio. «Romelu sta vivendo una grande stagione anche per merito della squadra che lo sta supportando, così come Lautaro, nonostante le voci di mercato - commenta Conte -. Sono contento dell'ambientamento di Lukaku, favorito dal fatto di trovare bravi ragazzi coi quali si è formata una bellissima alchimia».

IL MODULO

Partirà ancora dalla panchina Eriksen, con la conferma del 3-5-2 visto nelle ultime uscite. In caso di passaggio del turno, niente ritorno in Italia per i nerazzurri: l'Uefa ha imposto infatti di rimanere in Germania e di non uscire dalla «bolla».

L'Inter avrebbe così una settimana per preparare la semifinale (lunedì 17 contro la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea), preparando tuttavia la sfida lontano da Milano.

Intanto, c'è già stato un primo assaggio della sfida alla Juventus nella prossima stagione, con Conte che, in conferenza stampa, si è congratulato con Andrea Pirlo, neo allenatore della Juventus: «Sono molto contento per Andrea. Oltre a quello che mi ha dato a livello calcistico, è una persona eccezionale con cui sono legato da un grandissimo affetto. Che effetto mi fa vedere un mio ex giocatore che diventa allenatore? Significa che sto diventando vecchio», la battuta del tecnico interista.

Sul fronte opposto l'allenatore del Bayer Leverkusen, l'olandese ex Ajax Peter Bosz, manifesta ottimismo nonostante il rispetto per gli interisti. «Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l'Inter ha una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, perché troppi errori con squadre così si pagano. Ma noi vogliamo passare, anche perché in una gara secca tutto è possibile».

«L'Inter ha grandissimi giocatori in rosa - dice ancora Bosz -, e non dipenderà da Lukaku o da altri giocatori. Giochiamo contro una squadra che ha tanti calciatori di esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA