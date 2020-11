LA VIGILIA

MILANO Nel calcio servono i risultati, giocare bene non basta. L'Inter mostra buone cose, è data tra le squadre più competitive a dimostrazione di un piccolo miracolo realizzato in breve tempo. Dopo la pausa delle Nazionali, stasera riapre i battenti San Siro per il match contro il Torino ma la situazione resta difficile, il calendario martellante e l'ombra della pandemia da gestire. Tre i nerazzurri positivi al Covid: Kolarov, Brozovic e Padelli. Antonio Conte traccia un primo bilancio di un campionato che si augura resti in equilibrio e riconosce che i risultati finora non sono soddisfacenti.

«La situazione è difficile - dice Conte alla vigilia - non solo per l'Inter. Per chi affronta le competizioni europee la difficoltà si alza perché ogni partita è impegnativa. Questa situazione durerà fino a Natale e anche oltre. Dovremo cercare di affrontarla nel migliore dei modi sperando che la buona sorte ci sorrida un po' tra infortuni e positivi». Il tecnico è lusingato dai giudizi che danno l'Inter tra le squadre maggiormente competitive: «Mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto di chi dà dei giudizi. Per il resto, possiamo anche essere orgogliosi di questo. Stiamo facendo qualcosa di miracoloso in poco tempo». Il campionato è teso ed equilibrato: «Auspico che lo sia fino alla fine. Più equilibrio ci sarà per scudetto e zona Champions, più emergeranno il lavoro, l'organizzazione e la mentalità». Secondo Conte, l'Inter ha raccolto meno di quanto meritasse: «Concediamo pochissimi tiri in porta ma c'è un'alta percentuale realizzativa quando ci tirano contro. Dobbiamo essere più bravi in zona gol. Comunque i progressi ci sono, concediamo molto meno rispetto agli anni passati».

I risultati però non sono quelli sperati e restano insoddisfacenti: «Sicuramente potevamo fare meglio. Dopo la pausa, spero di rivedere le stesse cose. Bisogna portare a casa un risultato positivo perché anche se domini le partite e crei situazioni da gol ma pareggi o perdi, si vede il bicchiere mezzo vuoto».

L'INCOGNITA SVEDESE

Consueta parentesi su Eriksen, l'incognita nerazzurra. Conte lo farà giocare titolare quando lo riterrà opportuno anche se finora ha avuto più opportunità di altri. In ogni caso non sarà mai schierato da play basso, alla Pirlo: «Christian ha una dote importante, ha un calcio di destro e sinistro di qualità. Se gliela togli e lo metti davanti alla difesa, si rischia di snaturarlo completamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA