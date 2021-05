Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VIGILIAMILANO Battute finali di un campionato segnato dal Covid. Per l'Inter campione d'Italia la fame non si placa e oggi con lo scudetto cucito sul petto affronta in casa la Sampdoria per vincere ancora. Spazio a chi ha giocato meno per capirne il futuro ma anche per renderli parte di un sogno diventato realtà: si potrebbero rivedere in campo Ranocchia e Vecino, Young e Sanchez. Pinamonti ci spera così come Padelli.Una lunga festa...