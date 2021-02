LA VIGILIA

Marta Bassino con il pettorale 4, Federica Brignone con il 7. Non bisognerà attendere molto per vedere in pista le due azzurre più attese in questa edizione casalinga dei Mondiali, a caccia subito di una medaglia nella combinata alpina, con la novità, imposta dalle condizioni meteo, dello slalom a precedere il superG.

La più attesa è a Brignone, visto che nell'ultimo biennio ha dominato una specialità che però in questa stagione è prevista solo a Cortina: «Ma conta poco ciò che è accaduto in passato - dice la Brignone -. Il livello è altissimo, visto che le principali favorite, ovvero Gisin, Holdener, Vlhova e Shiffrin, alle quali aggiungo Marta, hanno fatto podio in carriera sia in slalom che in superG. Per ottenere qualcosa di importante bisognerà quindi dare il cento per cento, in questa come nelle altre gare alle quali parteciperò».

Una Brignone che alla vigilia è apparsa serena e concentrata, anche se non nasconde che questi Mondiali in tempo di pandemia sono realmente molto diversi da quelli vissuti in passato: «Solitamente nei giorni precedenti un grande evento sento molto l'adrenalina e l'emozione, mentre quest'anno faccio fatica a capire che siamo ad un Mondiale. Sarebbe stato favoloso gareggiare con il pubblico, visto che questa è la mia prima e probabilmente ultima grande manifestazione in casa», a conferma che al momento la trentenne detentrice della Coppa del Mondo non ipotizza di continuare fino alle Olimpiadi del 2026. Fede si sente bene e non lo nasconde: «La condizione è in crescita e in slalom mi sento sempre meglio. Non ho una gara preferita rispetto alle altre, l'obiettivo è ottenere il massimo sperando di portare a casa qualche risultato. Ho raccolto meno di quanto speravo in questa stagione, che resta comunque al momento la mia seconda migliore di sempre». In questi giorni a Cortina le condizioni climatiche non sono particolarmente amiche, inevitabile quindi parlare della neve: «Non sciamo in pista da un bel po', quindi non so bene quale sia la situazione, ma mi dicono che hanno preparato un signor tracciato, perciò sono fiduciosa - afferma -. Io preferisco le nevi ghiacciate, ma uno sciatore per essere completo deve essere competitivo in tutte le condizioni, essendo il nostro uno sport all'aperto».

SOFIA INSOSTITUIBILE

L'assenza di Sofia Goggia rischia di portare ulteriore pressione alle due big azzurre superstiti, ma la valdostana non ci sta: «Non possiamo rimpiazzare Sofia. Ovvio che senza di lei l'Italia ha meno possibilità di ottenere medaglie, ma io ho i miei obiettivi, che non sono cambiati. Già prima del suo infortunio c'erano delle aspettative su di me, che ora rimangono tali».

Un concetto ripreso anche dalla Bassino: «Sofia manca e mancherà, però non sento di avere maggiori responsabilità». La ventiquattrenne di Borgo San Dalmazzo, località del Cuneese, è la regina del gigante in questa stagione: «È la gara a cui tengo di più, proprio perché ho fatto risultati importanti - afferma -. Credo però di potermela giocare anche nelle altre prove. Del resto sto molto bene, un po' di emozione e di tensione non mancano, ma tutto sommato mi sento tranquilla». Marta sa che sulla carta ci sono cinque avversarie davanti a lei nei pronostici della combinata odierna, ma ci vuole comunque provare: «Ultimamente mi sono allenata nel parallelo e in slalom, sabato mi sono dedicata al superG e ho fatto molti pali. Penso, quindi, di essere pronta e preparata, anche se una gara secca è sempre un'incognita». Infine una considerazione: «Nella vita faccio ciò che mi piace. Mi diverto sempre, certe volte più e altre meno, ma di base le gare mi lasciano sempre qualcosa di bello. Sono convinta che anche a Cortina sarà così».

Bruno Tavosanis

