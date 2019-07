La veneziana Botter e il vicentino Lando arrivano ai piedi del podio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ATLETI DEL NORDESTBORAS (SVEZIA) Nell'Italia che si scopre protagonista agli Europei under 20 di Boras (cinque ori, 11 podi, secondo posto nel medagliere ad un'incollatura dalla Gran Bretagna), sorride anche il Veneto, che in extremis conquista due piazzamenti non lontani dalla zona medaglia. Nella giornata conclusiva, vanno messi a bilancio e quinte piazze del vicentino Manuel Lando nel salto in alto (2.05, poi tre errori a 2.09) e della veneziana Federica Botter nella gara di giavellotto (53.03) vinta dalla laziale Carolina Visca che ha...